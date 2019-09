La toute première émission sera l’occasion d’accueillir deux invités de marque, Virginie Boccard nouvelle directrice du Théâtre des Quinconces L’Espal. Elle nous parle de sa passion du théâtre, des arts vivants, de ses projets pour ces deux lieux culturels et leurs équipes. Son credo c’est un théâtre pour tous,et des œuvres qui célèbrent la vie.



Alain Platel, en deuxième partie, évoque Requiem pour L, une œuvre exceptionnelle , où se mêlent lyrique, du jazz et des musiques africaines, et Lucie cette femme pour laquelle Fabrizio Cassol a composé cet hymne à la Vie.