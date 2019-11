Au sommaire de cette troisième émission, deux invités qui nous conduisent dans d’autres dimensions du temps et de l’espace. Pour commencer, Thierry Balasse nous parle de Cosmos 1969 sa dernière création: où se rencontrent la musique des Pink Floyd et la mission Apollo 11 conduite par Neil Amstrong. Pascaline Baumard, ensuite, avec [Méga] Younna, tente, avec son complice Boris Papin d'inventer une façon décalée et ludique de raconter les questions d’enfants. Décembre aux Quinconces, qui sera en n'en pas douter, un mois plein de promesses.