Un week end placé sous le signe du calme et du bien être !

CHRONIQUE EXPO

Cette semaine c'est Nout Lequen qui vous emmène au Centre Graphique d'Echirolles pour découvrir une exposition consacrée à "L'art du Sport".

Vous retrouverez notamment des affiches sportives et artistiques issues du monde du football, du tennis ou encore du cyclisme. Vous découvrirez que ces belles images avaient aussi une vrai significatio politique !



BON PLAN

La 16ème édition du Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival débute ce soir ! 15 jours de concerts dans des plus petites comme des plus grandes villes ! Au programme 13 concerts, du master class et un spectacle inédit en hommage à Nina Simone !

témoignage

La montagne est sportive, certes, mais elle peut aussi être ressourcante ! C'est ce que nous explique notre invitée, Danielle Fantin. Elle nous (re)présente les Slow Days qui se tiennent pour la 3ème année consécutive à Corençon en Vercors ! Une belle occasion de souffler un peu dans ces périodes moroses et stressantes !



Actu concert

On termine en musique ! Le chanteur Tim Dup se produit ce soir à la Source à 20h30 aux côtés de Parka Valentine ! Un concert pop folk à ne pas manquer !