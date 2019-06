Un week-end riche en actualité

Deux sorties importantes

-Parasite: de Bong Joon-Ho (palme d'or du festival de Cannes 2019)

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne...

-Etre vivant et le savoir: d'Alain Cavalier

Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont liés par trente ans d’amitié. Ils préparent un film d’après le livre autobiographique de la romancière : Tout s’est bien passé. Elle y raconte comment son père lui a demandé " d’en finir " à la suite d’un accident cardio-vasculaire. Cavalier lui propose de tenir son propre rôle et que lui, soit son père. Un matin d’hiver, Emmanuèle téléphone à Alain ; il faudra retarder le tournage jusqu’au printemps, elle est opérée d’urgence.

Un DVD historique:

-Le six juin à l'aube: de Jean Gremillon

La Normandie, une belle province française, verdoyante, riche en monuments évocateurs d'une longue histoire. Riche aussi en hommes actifs et créateurs, avec leurs mains, leur intelligence, de nouvelles richesses, économiques celles-là. Et soudain, un matin de juin, à l'aube, c'est le déferlement de la guerre. Des tonnes d'obus venant de la mer, des milliers de bombes tombant du ciel écrasent la terre normande. Des multitudes d'hommes armés et casqués abordent les côtes, prennent pied sur les plages. Beaucoup s'affaissent, fauchés par la mitraille. Les machines, les hommes autrefois au service de la Normandie paraissent maintenant ligués pour la détruire. Et peu à peu, la guerre s'étend à toute la province. Le sol normand se couvre de ruines et de cimetières aux innombrables croix. Mais dans ces champs de ruines et de croix, un espoir subsiste : ces enfants à qui l'instituteur raconte comme leur pays était beau et prospère avant les désastres de la guerre. Ces enfants qui, bientôt, recommenceront à cueillir des fleurs ou à chercher de l'eau lorsque leurs aînés qui ont survécu auront terminé l'immense et exaltante tâche de reconstruction des maisons, des routes, des usines, avec leurs mains, leur intelligence, leurs espoirs en un avenir de paix

Des nouveautés DVD

-Les âmes mortes: de Wang Bing (Arte)

Dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine, les ossements d’innombrables prisonniers morts de faim il y a plus de soixante ans, gisent dans le désert de Gobi. Qualifiés d’"ultra-droitiers" lors la campagne politique anti-droitiers de 1957, ils sont morts dans les camps de rééducation de Jiabiangou et de Mingshui. Le film nous propose d’aller à la rencontre des survivants pour comprendre qui étaient ces inconnus, les malheurs qu’ils ont endurés, le destin qui fut le leur.

-Bianca et La messe est finie: deux comédies de Nanni Moretti (Carlotta)

Michele Apicella, professeur de mathématiques, a une curieuse manie : épier de sa terrasse tous ses voisins et les mettre en fiche. Il s'intéresse plus particulièrement à Bianca, adorable professeur de français. Quand une série de meurtres se produit autour de lui, Michele devient le suspect idéal.

Don Giulio, jeune prêtre, quitte la petite île où il officiait depuis dix ans. Il vient d'être nommé dans une paroisse de Rome, sa ville natale. Là, il retrouve ses parents et ses vieux amis. Il découvre des gens névrosés, engagés dans des voies de garage aussi diverses les unes que les autres : terrorisme, claustrophobie, mysticisme. Il se tourne alors vers sa famille. Mais elle est désunie et personne ne veut de son aide.

-Monsieur: de Rohena Gera

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche famille de Mumbai.

En apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu'il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident obstinément.

Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s'effleurer...

-L'ordre des médecins: de David Roux (Darkstar)

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent...