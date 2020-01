une comédie musicale Starmania

Starmania est une comédie musicale de Michel Berger sur un livret de Luc Plamondon. Créée le 10 avril 1979 au Palais des Congrès de Paris. L'œuvre est devenue, au fil des productions et des enregistrements, l'un des spectacles les plus joués et les airs les plus célèbres du répertoire francophone. Place à Starmania, avec Daniel Pelot :

1. Quand on arrive en ville

2. Complainte de la servante automate

Blanc à 5 min, à 10min, à 25min et à la fin

3. Le blues du businesseman

4. Besoin d'amour

5. Le monde est stoue

6. SOS d'un Terrien en détresse