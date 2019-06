Une conclusion encourageante

Le mardi à 11h45

Une émission pour raconter ce qu'a été et ce qu'est le chemin de fer dans le département. Dans le monde contemporain, les transport jouent un rôle essentiel, et, au sein des transports, le chemin de fer conserve une place prépondérante. Dans notre département, le chemin de fer a une histoire dense et riche. Depuis son arrivée, en 1857, il s'est installé, a prospéré et décliné, a eu ses heures de gloires et ses moments d'ombres. Gérard Blier, notre éminence grise sur les sujets d'Histoire, vous narre cette histoire.