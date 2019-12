Une édition, une collection, une femme en résilience: Anne Calife

"The menthol house" une maison d'édition parisienne depuis 2008 et des auteures en résilience ou résistance. A sa tête, une lorraine d'origine, écrivaine, Anne Calife et une collection subtilement intitulée "orties". cette saison 4 titres et des sujets hélas d'actualité!

Anne Calife vous en dit plus au micro de Chantal de la Touanne