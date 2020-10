"Une journée particuliere" de France olivier Giesbert et Claude Quétel

Pourquoi César a-t-il déclenché une guerre civile en traversant le Rubicon, un tout petit fleuve cotier? Pourquoi le triomphe d'Austerlitz a-t-il condamné Napoléon a poursuivre ses futures campagnes militaires? Comment Georges W.Bush a-t-il vécu le 11 septembre 2001? C'est a ces questions, et a d'autres, que répondent les vingt historiens qui nous font revivre 20 journées qui ont marqué l'histoire du monde dans le recueil "Une journée particuliere " que Dominique Saurat, bénévole a la Bibliothèque sonore, présente au micro d'Odile Jacquinod.

"Une journée particuliere" sous la direction de France olivier Giesbert et Claude Quétel est publié par Le point/Perrin et chez Pocket.