Une moisson de souvenirs à Saint Jean Bonnefonds

Invité : Marcel Odin



Retrouver l'ambiance chaleureuse, solidaire et joyeuse des travaux agricoles d'autrefois, à Saint Jean Bonnefonds, c'est ce que vous propose Marcel Odin avec l'Association "La roue lente".

Evoquer les conditions de vie, les différents métiers à la campagne, les machines, les outils ... c'est retrouver avec passion et peut-être nostalgie la France rurale des années 50/60. Mais c'est aussi au XXI° siècle l'occasion de réunir les saintjandaires autour d'une animation des plus sympathiques.