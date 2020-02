Une nouvelle agriculture va-t-elle voir le jour avec les nouvelles générations?

Le Salon international de l'agriculture

Le 57e Salon international de l'agriculture se tient du 22 février au 1er mars à Paris. Un événement annuel pour permettre aux professionnels de rencontrer le grand public. Le thème de cette édition 2020 est : "L'agriculture vous tend les bras". Un slogan qui résonne de façon particulière à l'heure où on parle d'agribashing, où les exigences des consommateurs de plus en plus préoccupés par leur alimentation pèsent sur les épaules des agriculteurs, et où l'on compte encore des suicides parmi les professionnels du secteur.



comment Attirer les jeunes ?

Le message "L'agriculture vous tend les bras" s'adresse aussi aux jeunes générations. Dans 10 ans, 50% des agriculteurs d'aujourd'hui seront retraités. Outre le souhait de réconcilier le monde agricole avec les Français, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation a lancé en 2019 une campagne de promotions des ces métiers du vivants pour convaincre les jeunes d'emprunter ces filières, qui offrent de nombreux débouchés. Les métiers de l'agriculture peuvent aussi réponre à l'aspiration de jeunes désireux de donner du sens à leur profession.



Un secteur en profonde mutation

L'agriculture aujourd'hui est un secteur en mutation. Innovations à la pointe, nouvelles technologies, recherche, professionnalisation supérieure... Reste à savoir si la politique agricole commune (PAC), qui sera redéfinie pour 2022-2027, vibrera à l'unisson de ces nouveaux enjeux.