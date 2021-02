Une plongée dans les âges, à la découverte des grands papes de l'Histoire

La chronique culturelle

Aujourd’hui c’est Colette Dasse Hartaut qui nous partage la dernière initiative du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère.

L'établissement départemental lance une grande collecte et recueille les objets de la période 1939-1945 dont vous voudriez vous débarrasser. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du musée ou grâce à la vidéo ci-dessous.

Le coup de coeur du libraire

Claire Criscuolo nous partage sa dernière lecture: "On était des poissons" de Nathalie Kuperman.

Une histoire autour de l'amour, de la famille, de la relation mère-fille que vous pouvez retrouver en vente dès à présent sur le site de la Librairie Arthaud.

Le témoignage

Nous avons le plaisir cette semaine de recevoir Bernard Lecomte. Journaliste de profession, il documente aujourd’hui la série de bandes dessinées parue aux éditions Glénat et aux éditions Du Cerf et dédiée aux grands papes de notre Histoire.

Chefs de guerre, dirigeants, réconciliateurs, négociateurs... à travers les âges les papes ont eu à endosser des rôles aussi variés qu’importants.

La collection “Un pape dans l’Histoire” comporte aujourd’hui 6 albums et d’autres paraîtront dès le printemps 2021.