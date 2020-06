Une semaine de déconfinement en mode bien être

- Mardi 19h parc de la Seille (si beau temps) Sophrologie, Qi Gong et relaxation en plein air

Bonne nouvelle réouverture des parcs et jardins...Rdv Sophro ce mardi 2 juin 19h (25 degrés soleil) a la passerelle du parc de la seille (jean marie Pelt) pour la séance de Sophrologie, Qi Gong et relaxation en plein air...Serviette et gestes barrières...au

Réservations 06 36 13 32 03 Infos et séance individuelles https://www.facebook.com/hugues.coachmedit

-Ateliers sophrologie relaxation SKYPE mercredi 19h ou jeudi 17h30 animé par Sylvie Grosse ...pour plus de précisions, contact au 06 37 07 47 66 ou sg.relaxation@laposte.net. Séance individuelle sur rdv.

- Coup de cœur des activités bien etre toute la semaine: cours de Salsa, méditation, Yoga du Rire ...

LOCAGANA www.locagana.fr Joie de Vive bien être, confiance en soi ... Karine avec sa légendaire bonne humeur contagieuse au delà des écrans ! ...Participation Libre Inscription sur la page contact

Et bien d'autres!

