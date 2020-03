Une semaine de documentaires à Décines 1/2

Marion Sommermeyer responsable du Ciné Toboggan dévoile la dizième édition des "Ecrans du doc". Une occasion de voir 14 films d'auteurs dont 4 en avant-premières. Des longs-métrages qui observent le monde contemporain, en s'intéressant notamment à la condition des femmes, l'économie et l'écologie.

Les spectacteurs pourront aussi échanger avec certains des réalisateurs, dont Étienne Chaillou, Marie-Monique Robin, Michel Leclerc, Mathilde Syre ou Sébastien Lifshitz.

Une rencontre avec Sébastien Lifshitz

Le réalisateur des Invisibles et des Vies de Thérèse viendra échanger à propos de son nouveau documentaire "Adolescentes". On y suit Emma et Anaïs durant 5 ans, de la sortie de l'enfance à 12 ans, jusqu'au baccalauréat. Le cinéaste les filme dans leur vie quotidienne, en toute intimité, avec leurs professeurs, leurs amis et leurs familles, se faisant observateur plutôt qu'intervieweur. En choisissant la ville de Brive-la-Gaillarde, il parvient à dresser un portrait de l'adolescence française aujourd'hui. Il met également en exergue la place centrale qu'occupent les mères dans l'éducation des filles, entre amour, complicité et conflictualité.

Les Ecrans du doc du mardi 24 au dimanche 29 mars 2020.

au Ciné Toboggan de Décines-Charpieu



Gagnez un pass 5 films pour le festival en envoyant un mail ici