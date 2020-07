Une tentative de rénovation du droit canonique à l'époque gallicane

Comment concilier droit canonique et revendication gallicane ? C'est à cette question qui nous parait bien éloignée de nos préoccupations républicaines et laïques que LOuis d'Héricourt , avocat au début du 18 ° s a voulu traitre !

Aujourd'hui Nelly Bytchkowsky analyse ce travail et met en lumière les présupposés d'une telle ambition.