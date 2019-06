Unlock "Timeless Adventures"

La nouvelle boite de "Unlock" (la 6ème) vient de sortir chez Space Cowboys et elle s'intitule "Timeless Adventure". On revient sur la game complète de ce jeu, As d'Or 2017, qui propose des parties de jeu d'une heure, sur le principe des Escape room, pour 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans. 30 € la boite.