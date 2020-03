Utopia , le célèbre ouvrage de Thomas More .

L'oeuvre la plus célèbre de Thomas More est sans aucun doute son livre baptisé "utopia " , ouvrage qui a donné le mot utopie .Un ouvrage révolutionnaire pour l' époque du seizième siècle qui décrit une société qui se veut idéale .C'est l'historienne Chantale Ranchon qui va nous faire découvrir l'utopie .

Désa : La vie sur cette île imaginaire ne nous parait donc pas aussi rose qu'on l'imagine parfois , mais son aspect le plus marquant est la notion d' égalité entre les hommes une idée révolutionnaire à l'époque .