Variations sur un thème

Rythme et Mélancolie sont les maîtres-mots d'Erroll Garner, fameux pianiste de Jazz qui a marqué le XXème siècle.



Ce mois-ci on s'offre quelques variations autour du thème "Misty", qu'il écrivit et qui fut beaucoup repris.



Un thème un peu brumeux "Mélancolique" que nous découvrons.