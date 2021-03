Vélo route et voies vertes

Afin d’encourager les déplacements doux – piétons, vélos, rollers, trottinettes – tout en valorisant auprès des touristes et promeneurs les attraits de notre territoire (paysages, villages, produits du terroir), le Conseil Départemental du Jura s’engage dans le développement et l’aménagement de vélo routes et voies vertes.

De leur création à leur fonctionnement et leur évolution, découvrons ces infrastructures avec Franck David, le vice-président du Conseil Départemental du Jura.