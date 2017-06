Vendredi 2 Juin 2017

A l'affiche cette semaine dans Culturel'Mans, de la musique Folk avec la seconde édition du festival Bala Yvré. Des bals, des stages, des concerts, un bal pour enfant, un même un pique nique musical. Un festival qui ce déroule ce week-end, les 3 et 4 Juin, comme son nom l'indique, dans la sympathique commune d'Yvré l’Évêque.



Et pour finir, on ira faire un petit tour dans le nord de la Sarthe, du côté de Neufchâtel-en-Saosnois, pour la première édition du Riboul Dingue Festival. Un festival autour du spectacle vivant, convivial et familial, qui aura lieu le samedi 10 Juin prochain.