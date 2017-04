Vendredi 28 Avril 2017

A l'affiche cette semaine, de la musique, et plus particulièrement de la musique Caribéenne, avec le concert de Calypso Rose, ce samedi 29 Avril à la salle des Saulnières.



Musique toujours, avec la 7ème édition de la nuit des fanfares, qui cette année encore aura lieu du côté d'Arnage. Dans la très belle salle de l’Éolienne, ce samedi également, à partir de 20h30.



Et pour finir, on va parler théâtre avec " Entre ciel et terre ", un spectacle sur le poète Charles Péguy proposé par Michael Lonsdale et Pierre Fesquet. Le jeudi 4 Mai, toujours dans la salle de l’Éolienne, à Arnage.