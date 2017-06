Vendredi 30 Juin 2017

A l'affiche cette semaine dans Culturel'Mans, la déjà 8ème édition du festival Musique en la Jatterie, qui a lieu le vendredi 30 Juin et le Samedi 1er Juillet à Connerré. Les devises de ce festival, curiosité, partage et écoute. Revue de détail de la programmation de cette année.



Et pour finir, changement de décor avec le Before du Festival Teriaki, le jeudi 6 Juillet à la Péniche Excelsior d'Allonnes. A l'affiche les canadiens de Duchess Says et les normands de Veik.