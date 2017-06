Vendredi 9 Juin 2017

A l'affiche cette semaine dans Culturel'Mans, le festival Prise de tête. Le salon de coiffure Prise de Tête qui vous propose de fêter le 6ème anniversaire du salon. Au programme, musique, expos, ateliers créatifs, ou encore jeux pour petits et grands. Une soirée qui se veut déguisée, avec pour thème l'univers de Tim Burton, à découvrir cette semaine dans Culturel'Mans.



Et pour finir, coup de projecteur sur l'exposition des étudiants de deuxième année en options art et design, de l’École supérieure des beaux-arts du Mans. Une exposition intitulée " Le bruit des images, ce que les robots peuvent voir ", et qui se déroule en ce moment même, aux beaux-arts du Mans.