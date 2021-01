Vers la résonance

Quel est le point commun entre Thierry Balasse expérimentateur sonore et le philosophe Hartmut Rosa ? D’abord une fascination pour le groupe des Pink Floyd mais aussi pour l’un comme pour l’autre, la recherche d’un autre rapport au monde et aux autres, une autre résonance. Cette résonance c’est celle qu’évoquent au micro de RCF, Thierry Balasse et Cécile Maisonhaute : résonance avec le public, résonance avec les sons qui peu à peu deviennent un beau son unique qui ne sera jamais " ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre ". Une démarche artistique qui souligne le caractère essentiel du spectacle vivant, au service d’une société où l’entente mutuelle et la solidarité sont primordiales.