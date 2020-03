Versailles - Vérités et Légendes (R)

Jean-François Solnon, né en 1947 à Lons-le-Saunier, historien français. Agrégé d'histoire, docteur en histoire et en lettres, il est professeur émérite d'histoire moderne à l'université de Besançon et président du jury Lucien Febvre. Il nous présente sa collection de poche "Versailles. Verités et légendes".