Vestiges d'une crise humaine Marc Simeliere, peintre des perturbations humaines

L'artiste-peintre Marc Simelière présente actuellement à l'ESPE Avignon (dans les locaux du lycée Philippe de Girard, route de Tarascon à Avignon ) une exposition intitulée "Vestiges d'une crise humaine"

Depuis une dizaine d'années , sa recherche artistique s'inscrit dans une démarche d'introspection sur les "perturbations humaines" . En effet, c'est ainsi que Marc Simelière le pense et le retranscrit dans sa peinture, nos états d'ame ou émotions se manifestent dans nos gestes et dans nos postures corporelles.

Ainsi, le travail de Marc Simelère est de mettre en forme dans différentes séries de tableaux et statues, dont sa dernière est "vestiges d'une crise humaine" , les positions générales du corps et tout particulièrement le rapport de la main et du visage et la torsion des membres.