"Viens voir les comédiens, viens voir les musiciens." à Corny dès le 7 juillet

Philippe Voivenel, comédien, metteur en scène, auteur, et par dessus tout amoureux du théâtre propose les Corny'mations, un festival, nouveau genre, du 7 au 13 juillet, émotion, humour et même de l'hypnose! à Corny sur Moselle. Du vrai spectacle par de vrais saltimbanques.

Philippe Voivenel vous en dit plus au micro de Chantal de La Touanne.