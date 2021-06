Vierzon ou l'épopée de la SFV

Elle a fait briller le nom de Vierzon dans le monde agricole et même au delà ! La SFV et ses tracteurs, c'est une belle réussite !



A l'origine de tout ça, un homme : Célestin Gérard, industriel de génie qui a développé le matériel agricole pour faciliter le travail des hommes. Les batteuses et les "locomotives" en sont les produits phares.



Fierté et camaraderie sont de mise, et font vivre tous les commerces de Vierzon, jusqu'en 1995 où l'usine ferme définitivement ses portes.