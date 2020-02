Vincent Jarousseau partage "Les racines de la colère" avec les lecteurs de la prison de Nanterre

L'émission LIVRE COMME L'AIR revient à la prison de Nanterre pour une nouvelle rencontre littéraire. Les détenus de la Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine rencontrent cette fois le photographe de presse Vincent Jarousseau, qui vient de publier "Les racines de la colère" (éd. Les Arènes).



"Les Racines de la colère", les fractures de notre démocratie

Publié en 2019, "Les racines de la colère" est un roman-photo qui suit le quotidien de familles issues de milieux populaires, à Denain, petite ville de 20.000 habitants dans le Nord. Une façon de donner la parole à des personnes que l'on voit peu dans les médias, rendues invisibles en quelque sorte. Des personnes qui ne sont pas "en marche". Un ouvrage engagé qui montre les fractures de notre modèle démocratique.



L'engagement de Vincent Jarousseau

Autrefois, "dans une autre vie", Vincent Jarousseau était collaborateur parlementaire et travaillait pour le "groupe d'études prison". Cette rencontre organisée par l'association Lire pour en sortir avait de quoi l'intéresser. "Dans mon travail en tant que photographe et documentariste, j'ai toujours pensé un jour faire des interventions en milieu fermé." C'est pour "transmettre et recevoir" qu'il a accepté de participer à cet atelier lecture.



L'atelier lecture

Pour la quatrième fois LIVRE COMME L'AIR est à Nanterre : les auditeurs fidèles commencent sans doute à reconnaître certaines voix. Il y a Loïc, le poète, qui va envoyer son manuscrit à sept éditeurs, Lionel, qui a un nouveau co-détenu, gros lecteur comme lui, et Arnaud, devenu responsable de la toute nouvelle bibliothèque de la prison de leur "quartier des vulnérables".

Avec Vincent Jarousseau, la rencontre est vivante contrastée, drôle et émouvante. Denain, haut lieu de la métallurgie devenue cité figée par le chômage, suscite des réactions. "Il y a avait tout à Denain, maintenant il n'y a plus rien ? Pourquoi ?" Les "Gilets jaunes" ne sont jamais bien loin... L'occasion pour certains détenus de confier leur histoire, les "p'tits boulots" qu'ils ont fait dans des coins reculés de France, où parfois, "il n'y a rien à faire". Bref la réalité de Denain, ils connaissent.

Une rencontre organisée par l'association Lire pour en sortir, avec les voix des acteurs du GEIQ Théâtre compagnonnage - et le soutien de la Fondation Groupe ADP