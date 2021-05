Vincent Noce - L'affaire Ruffini

C'est l'un des scandales du monde de l'Art, les plus important de ces dernières années. Comment des tableaux, reconnus comme étant des oeuvres de grands peintres de l'histoire par certains experts et maison célèbres de ventes aux enchères,ont ils été, quelques années plus tard, identifiés comme des faux, de brillantes contre façons d'un faussaire de génie? Pendant Cinq ans Vincent Noce a enquêté sur ce scandale artistique et financier.Auteur de "L'Affaire Ruffini" aux editions Buchet Chastel, il est l'invité de Thierry Lyonnet dans "L'Entretien de la semaine " sur RCF