Virginie Gourmel, réalisatrice de "Cavale"

Parlons cinéma belge aujourd’hui ! Avec le premier long métrage percutant de Virginie Gourmel : Cavale. Kathy 17 ans est internée contre son gré en établissement psychiatrique, et elle n’a qu’une idée : retrouver son père. Elle réussit à fuguer du centre et ses 2 compagnes de chambre Nabila et Carole s’incrustent dans sa cavale. Sur la route, rien ne va se passer comme prévu.

Un premier long-métrage percutant, sensible, fort et qui questionne sur notre rapport à l’identité et surtout la normalité et à la folie.

Thriller, road-movie de trois ados perturbées et fugueuses

Cavale sort ce mercredi 26 juin au cinéma "L'Aventure"

Virginie Gourmel est notre invitée.