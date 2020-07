Visite guidée château "Le Bouïs", un hameau viticole face à la mer & les vignes

Aux portes du massif de la Clape, le Château le Bouïs vous accueille depuis près de 300 ans. La Clape a plus de 2000 ans de savoir faire dans l’art vigneron. La qualité de ses terroirs et de ses vins lui valent une réputation internationale. C’est à l’orée de ce site exceptionnel, sur le remarquable terroir des Corbières, que les 49 hectares du domaine sont implantés, exposés au sud, et face à la mer.

Notre guide : Frédérique Olivié, propriétaire du domaine