Visite guidée à la coopérative musée Cérès Franco

2020 ; année d'importance pour la coopérative musée Cérès Franco, avec la donnation de la collection et du batiment et malheureusement, une année endeuillée par le décès de Dominique Polad-Hardouin, fille de Cérès Franco et commissaire de la nouvelle exposition "Les Voleurs de Feu"

Intervenant.es : Henri Foch, mécène et Audrey Martins, médiatrice culturelle