Cette émission vous propose en plusieurs actes de vous présenter l'univers des orchestres d’harmonie. Univers qui peut paraître dépassé pour les uns, carrément décalé pour les autres, voir un peu ringard. Philippe Gateau tentera de vous faire découvrir ce monde méconnu, peuplé de musiciens dévoués et virtuoses, attachés à des valeurs comme le dépassement de soi, la fraternité, le partage et à travers l’oubli de sa propre personne, l’envie de mener un collectif à donner le meilleur de lui-même. Fort de plus de 25 ans d'expérience, Philippe Gateau vous fera entendre et partager ses coups de cœur et décryptera avec vous ce qui se passe derrière la porte d’une salle de répétition. Partons découvrir le répertoire remis au goût du jour et à la pointe de l'actualité du petit monde des orchestres d’Harmonie…. L'Orchestre d'Harmonie de la Ville d’Imphy : Composé de soixante-dix musiciens environ dont de nombreux jeunes issus de l'École de Musique de la ville d'Imphy (3 500 habitants), l’Orchestre d’Harmonie de la Ville d’Imphy (OHVI) classé en Honneur depuis juin 2017 est présidé par Richard Béraud et est dirigé depuis 1992 par Philippe Gateau, tubiste bien connu du milieu musical professionnel. L'OHVI qui s'inscrit dans la préservation du patrimoine culturel de la commune promeut le répertoire contemporain. C'est dans ce cadre qu'il invite régulièrement des compositeurs (Eric Ewazen, Grégory Frelat, Thierry Deleruyelle, Otto M.Schwarz, Jan van der Roost) mais aussi des interprètes de renom - Philippe Michelot (trb.), Jean-Pierre Moutot (trb.-basse), Bertrand Renaudin (batterie jazz), Caroline Vanlathem (harpe), Matthieu Roman (cor), le Concert Impromptu (quintette à vent), le Quintette de Cuivres Orféo.... Explorant d'autres champs culturels, l'OHVI est à l'initiative de plusieurs créations telles « Imphy au fil de la Loire » œuvre de Thierry Deleruyelle, commande de l'orchestre dans le cadre des manifestations de son centenaire, « 17° 75 au matin » film en partenariat avec l'Ecole Supérieure d'Audiovisuel de Toulouse, «1915, Les Gisants » en partenariat avec le Carambole Théâtre : Drame musical en trois actes qui reçoit le label « Centenaire 1914-1918 ». Cette année il monte Es war Einmal, opéra pour choeurs d'enfants de Jan van der Roost toujours en partenariat avec le Carambole Théâtre. Enfin, non sans fierté, l'OHVI a participé au Meeting Aérien d'Avord (2016) au côté de l'Orchestre d'Harmonie de l'Armée de l'Air dirigé par Claude Kesmaecker. C'était la première fois qu'un orchestre d'harmonie civil prenait part à ce type de festivités.