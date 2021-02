Voyage au Népal pour participer à la dépollution du toit du monde !

La chronique culturelle

Cette semaine, Nout Lequen pousse avec nous les portes de la galerie Alter Art. S’y tient en ce moment une exposition photographique de Jean François Dalle Rive et dédiée aux "Loisirs Populaires". Des clichés en noir et blanc, comme travaillés par le temps et qui livre une vision unique du monde urbain comme rural.





L’idée positive

On prend ce midi des nouvelles des institutions culturelles grenobloises qui, même si certaines sont forcées de rester portes closes, s’exportent pour que vive l’art ! C’est le cas du TMG. Les pièces, les représentations qui ont été annulées dernièrement ce sont jouées devant des scolaires récemment pour que les enfants aient toujours accès à des moment d’évasion.

Et puis la bibliothèque du jardin de ville a rouvert ses portes hier après des mois de travaux: elle a fait peau neuve pour permettre au plus grand nombre un accès facilité à ses collections.



Le témoignage

Comme promis, on voyage ce midi, direction le Népal ! Ou plutôt rencontre avec de jeunes étudiants qui comptent s’y rendre ! L’association Tri Haut pour l'Everest partira à l’automne dans l’un des derniers villages avant l’Everest. Le but, y installer un incinérateur à déchets pour participer à la dépollution du toit du monde ! Ils présenteront leur projet aux grenoblois le 13 mars lors de l’Everestille: 33 ascensions de la Bastille soit un dénivelé égal à l’altitude de l'Everest !