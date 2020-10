Suivez le guide vous emmène en Arménie. Avec Henri, chauffeur et guide, nous prenons la route du Haut-Karabagh, l'Artsakh en arménien, une république auto-proclamée de Transcaucasie peuplée majoritairement d'arméniens. Notre camp de base sera Stepanakaert, capitale de l'Artsakh, à un peu plus de 300 km plein est d'Erevan. Le dépaysement est total, nous sommes aux portes de l'Europe et de l'Orient.