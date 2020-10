Voyage en terrain miné, le Haut Karabagh en Arménie.

Suivez le guide vous emmène en Arménie. Avec Henri, chauffeur et guide, nous prenons la route du Haut-Karabagh, l'Artsakh en arménien, une république auto-proclamée de Transcaucasie peuplée majoritairement d'arméniens. Notre camp de base sera Stepanakaert, capitale de l'Artsakh, à un peu plus de 300 km plein est d'Erevan. Le dépaysement est total, nous sommes aux portes de l'Europe et de l'Orient.

Le Haut-Karabagh est aussi un théâtre de guerre entre Arménie et Azerbaijan depuis la dislocation de l'URSS. Le 27 septembre 2020, la région est visée par des bombardements sur la ville de Stepanakert par les Forces armées azerbaïdjanaises. "les deux pays sont au bord d'une guerre d'envergure" selon le président arménien. Il s'agit de la rediffusion d'une émission enregistrée en août 2019.