Train et poésie ne semblent guère vouloir rimer, et pourtant, plusieurs poètes ont évoqué ce moyen de transport. Pour Cécile Coulon, l'une des plus prometteuses nouvelles voix de la littérature française, elle qui voyage très souvent entre Paris et sa chère Auvergne,

« le train » est ce lieu étrange où des inconnus partagent le même sommeil.