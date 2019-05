Voyage en train Lundi

Train et poésie ne semblent guère vouloir rimer, et pourtant, plusieurs poètes ont évoqué ce moyen de transport. C’est, aujourd’hui, Henry Bataille, dramaturge et poète du début du 20ème siècle, qui clame son amour des trains, lui qui fut élevé par sa sœur et le mari de celle-ci, directeur de la Compagnie des chemins de fer du Midi.

Ecoutons « Les Trains » de Henry Bataille