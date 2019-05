Voyage en train Vendredi

Train et poésie ne semblent guère vouloir rimer, et pourtant, plusieurs poètes ont évoqué ce moyen de transport. Pour Valérie Rouzeau, poétesse d’aujourd’hui, le train, la gare et la foule que l'on y croise sont fréquemment source d'inspiration. Ecoutons 3 courts poèmes sur ce thème du voyage en train.