Voyage sur le Rhin

La forêt des bords du Rhin est une des forêts les plus luxuriante d’Europe, inondations fertilisante du fleuve , forte chaleur estivale , sols poreux ont créé des conditions optimales pour la végétation. Ce qui a donné une véritable analogie avec la forêt tropicale ! Grandes lianes, richesse en espèces ligneuses, clématites et lierres atteignent des proportions gigantesques et couronnent la cime des arbres, la canopée .