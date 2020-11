Fil rouge : Vrais et Généreux !



- REMUSICALISER LE MONDE :

"Vrais et Généreux", Création poétique et musicale de Martin Ferron.



- PEU DE GENS EN PARLENT :

Pourquoi et comment être vrais et généreux ? Roland Gori (professeur émérite de psychopathologie, théoricien de l’imposture), Pierre Bourdieu (sociologue, à propos des hégémonies technologiques, politiques, économique, …) et Liguori Belzile (psychologue et Oblat du Québec), proposent des pistes de lumière.



- MUSIQUE :

Buda Musique - "Jaran Tsagaan Aduu" - Groupe Khusugtun. - Un label et un groupe, authentiques et généreux, qui nous enrichissent de l’ailleurs et l’autre dans leurs vraies couleurs.



- CULTURE DE SENS :

"Le manteau de Nasreddine" - Vrais et généreux pour sortir des jugements hâtifs et des apparences qui éteignent - création radio de Martin Ferron