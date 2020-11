Vulgariser la science pour la rendre plus accessible à tous

Des aides existantes

Les associations ÉbulliScience et Science Ouverte interviennent dans les établissements scolaires et auprès des adultes dans une démarche de valorisation et de vulgarisation des sciences. Elles abordent ce domaine souvent jugé trop élitiste et complexe avec une pédagogie dite active, comme l’explique Blandine Dejean, directrice de l’association ÉbulliScience : "la pédagogie active consiste à remettre l’enfant ou l’adulte au cœur de son apprentissage et à travailler celui-ci par l’expérimentation". Par le biais de ces expériences pratiques, l’individu observe, émet des idées et hypothèses puis les met en pratique durant une phase de test, pour enfin en tirer des conclusions. Cette méthode d’apprentissage interactive est plus ludique et vivante, le but étant d’aborder les sciences différemment tout en créant une appétence notamment chez les plus jeunes.



Un processus scolaire parfois dévalorisant

Au sein du système scolaire, les mathématiques et autres sciences peuvent parfois sembler abstraits car trop théoriques. Selon Cyril Demarche, président de l’association Science Ouverte, la science a très souvent un aspect fastidieux et lourd durant les études, avec une phase technique de travail complexe qui peut être difficile, "aujourd’hui, on insiste trop sur la technique et l’apprentissage et beaucoup moins sur l’éveil et l’expérience". Les méthodes d’enseignement peuvent ainsi créer une peur de la discipline dont il découlera des clichés, appréhensions et stéréotypes liés à celle-ci. ÉbulliScience et Science Ouverte travaillent donc en complémentarité de l’éducation nationale et modulent ce vécu négatif : "en proposant à un enfant, par le biais d’une expérience pratique d’être chercheur, on lui propose une autonomie sans rapport descendant tout en rendant son étude positive."



D’autres formes d’apprentissage

Si l’enseignement des sciences dans le cadre scolaire peut laisser de mauvais souvenirs, d’autres méthodes peuvent, elles, porter leurs fruits. Et c’est notamment le cas du numérique et de l’enseignement via internet, qui peuvent apporter de nombreuses compétences et être de très bons outils avec plusieurs méthodes de formation, souvent plus souples. Certaines vidéos YouTube peuvent notamment être qualitatives, tout en gardant toutefois une certaine vigilance parentale en accompagnant son enfant lors de ses découvertes et expériences.