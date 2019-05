Warner Music

Bernard Niedda

Si il est un expert de la musique classique sur RCF Lorraine, c'est bien Bernard Niedda et sa longue carrière d'artiste lyrique. Aprés des études musicales au Conservatoire National de Musique de Lyon où il apprend notamment le chant, l'art Lyrique, la direction d'orchestre et les classes d'écritures (Harmonie - Contrepoint), il poursuit sa carrière sur les plus belles scènes lyriques mondiales cotoyant les grands noms de l'opéra.Il s'installera par la suite en Lorraine où il enseignera la critique musicale au lycée Claude Donnot de Nancy, tout en animant plusieurs rendez-vous musicaux sur RCF Lorraine (Sortez les violons, Jéric'opéra, La dioscothèque idéale).