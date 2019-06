"Yes We Camp" à Bordeaux, Maria Sobral et Léo Devillers

Invités : Maria Sobral, coordinatrice de la vie de l'Ambassade et de ses Républiques Nomades, et Léo Devillers, chargé de la coordination artistique des Républiques Nomades

Yes We Camp est un collectif uni par l’envie de créer, intervenir dans l’espace urbain, susciter des rencontres, et donner le goût à chacun d’investir les espaces qu’il pratique au quotidien. Yes We Camp conçoit et compose l’activation artistique du quartier général de la saison culturelle Liberté ! à Bordeaux, jusqu'au 20 août au 71 rue du Loup, et invite à des Républiques Nomades tout au long de la saison culturelle.

Les chroniques :

Art : Bilan de l'exposition "Renversant!" à la Cité du Vin (Par Béatrice et Bertrand Dupuis)

Une date dans l'histoire : 1919, la signature du traité de Versailles (Par Gwenaël Lamarque)

Concertons-nous : Les 15 ans du Choeur Voyageur, avec le Jubilate Deo de Dan Forrest, samedi 29 juin, Auditorium de Bordeaux, 16h30 et 20h (Par Aude Pénicaut)

Les musiques :

Résidents de la République / Alain Bashung

No halo / Kevin Morby

Proverbs & ash / Brad Mehldau