Yvan Marc "Deux trois battements de plus à la seconde" - Le Live 3/5

Et nous partons dans les grands espaces de Haute-Loire, au milieu de la nature qu'affectionne notre invité du jour, Yvan Marc.

Avec deux ou trois accords, il donne vie à ses textes, mais aussi à ceux des autres.

Durant le confinement, l'auteur compositeur interprète a fait appel à la plume de ceux qui le suivent en concert et sur les réseaux sociaux.

Au total, 25 personnes lui ont transmis des textes. "Deux trois battements de plus à la seconde" composée sur le texte de Phil L Hommede nous fredonne ces quelques "notes bleues".



De sa jeunesse, Yvan Marc a retenu les accords et les paroles de Cabrel, Balavoine ou Charlélie Couture.

Mais aussi les conseils de son ami d'enfance, Michaël Furnon, du groupe Mickey 3D.

Dans son 8e album qui sortira le 4 septembre prochain, il nous partage son rêve de nature, simple et évident comme sa musique.



Extrait du nouvel album « L'Ancien Soleil » (à paraître le 4 septembre 2020).

