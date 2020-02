Yves Coppens, un paléontologue auprès des chefs d'État

Il est l'un des scientifiques français les plus connus dans le monde. Yves Coppens est de ceux qui ont découvert une partie du squelette de l'australopithèque Lucy. Et le moins qu'on puisse dire c'est que les grands de ce monde sont avides de son savoir sur les origines de l'humanité. Présidents de la République, rois, reines, empereur et papes ont souhaité rencontrer le paléontologue pour qu'il les enseigne. Des rencontres parfois très protocolaires, parfois drôles et surprenantes, qu'il raconte dans son livre "Le Savant, le Fossile et le Prince" (éd. Odile Jacob).



Jacques Chirac, le plus passionné

"Le président Mandela m'a beaucoup impressionné par son regard et son intérêt." De tous les grands de ce monde, c'est le président Jacques Chirac qui s'est montré le plus passionné par les travaux d'Yves Coppens. On le savait grand amateur d'art asiatique ou africain. Il l'était en réalité par "l'homme et les cultures de l'homme" au sens large, "que ce soit les cultures d'avant avec la préhistoire ou les cultures d'ailleurs". Le président a suivi de près le parcours du paléontologue, qu'il a souvent invité à l'Élysée... "il aurait aimé faire ce que je faisais".



Les papes et l'évolution naturelle

Membre de l'Académie pontificale des sciences, Yves Coppens a eu l'occasion de rencontrer Benoît XVI et le pape François. Ce dernier "a montré par ses propos qu'il avait bien accepeté l'idée d'évolution naturelle, donc que la descendance animale de l'homme n'était pas réductrice et que finalement ça n'enlève rien à la dignité de l'homme".



les Grands de ce monde tout petits dans l'univers

S'intéresser aux origines de l'humanité cela rend humble même les puissants de ce monde. Quand on avance des dates comme "3 millions d'années" pour l'âge de l'humanité, il y a de quoi se sentir tout petit. Et percevoir ceux qui nous dirigent comme des hommes et des femmes comme les autres. "J'ai eu affaire à chaque fois à des gens comme les autres, ou presque."