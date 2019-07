Yves Montand incarne pour beaucoup le modèle italien, charmeur et volubile. Mais derrière l’artiste aux multiples talents, chanteur, danseur, acteur et producteur, apparaît l’homme, tantôt vulnérable et maladroit, tantôt grande gueule et épris de justice. un artiste que fait revivre pour nous Daniel Pelot le temps de "Mini récital".