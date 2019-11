Une semaine, un artiste : Zygos Brass Band. Fondé en 2000, il prend dès ses débuts les empreintes parallèles du mouvement et du son. Ils créent ensemble à travers divers spectacles le concept de Musichorégraphie qui consiste à concevoir la musique et/ou les arrangements musicaux avec leurs mouvements associés et d'écrire les mouvements et les chorégraphies avec leur sons appropriés.Venez ecouter et voir les danseurs et musiciens du Zygos

Brass Band.