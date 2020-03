A partir de ce lundi et jusqu'au deuxième tour des élections municipales nous consacrons les 3 questions à du jour à ces élections.

Nous verrons les enjeux et candidats dans les villes importantes, les spécificités de chaque département et on commence ce lundi par un retour en arrière sur ce qu'il s'était passé en 2014 en Drôme avec Caroline Prat et Jean-Marie Portero.

Trois questions à Municipales : que s'était-il passé en Drôme en 2014 ?