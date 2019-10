L'actualité du disque

Claudio MONTERVERDI

«Passions»

- Adoramus te Christe SV289

Les Cris de Paris dir: Geoffroy Jourdain

Harmonia Mundi 2019

Giovanni GABRIELI

«Passions»

- Exaudi me Domine

Les Cris de Paris dir: Geoffroy Jourdain

Harmonia Mundi 2019

Domenico SCARLATTI

- Sonate Kirkpatrick 215 en Mi major(Andante)

- Sonate Kirkpatrick 208 en La major(Andante e cantabile)

Lilian Gordis

Paraty (2019)

Jean Baptiste LULLY

Grands Motets

- Te Deum LWV 55 les 3 premiers mouvements: Te Deum laudamus Te, Tibi Omnes angeli et Pleni Sunt Caeli et terra

- Dies Irae LWV 64.1 les 2 derniers mouvements: Lacryma et Pie Jesus

Choeur de Chambre de Namur et Millenium Orchestra- dir: Léonardo Garcia Alarcon

Alpha (2019)

Antonio VIVALDI

«Double Concertos «

- Concerto en la majeur pour violon et violoncelle K 546

La Serenissima premier violon et direction: Adrian Chandler

Avie (2019)